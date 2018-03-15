كيف هيأت وزارة الهجرة إجراءات تصويت المصريين في الخارج؟

إجراءات كثيرة قامت بها وزارة الهجرة في الخارج، لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين المقيمين في الخارج للمشاركة في الانتخابات تنوعت بين توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين وتشكيل غرفة عمليات لرصد مشاكلهم، وتسهيلات في الأوراق الشخصية وإنشاء صفحات على "فيس بوك" للإجابة على استفسارات المواطنين.

وتستعرض "الوطن" دور وزارة الهجرة لتقديم تسهيلات للمواطنين المقيمين في الخارج.

غرفة عمليات لرصد المشاكل:

في 14 مارس 2018، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن السفارات والقنصليات في الخارج استعدت على أعلى مستوى لاستقبال الناخبين، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، موضحة أنه الوزارة شكلت غرفة عمليات لرصد أي مشاكل تحدث مع المصريين بالخارج.

منصة إلكترونية:

في 22 يناير، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة، أنه سوف يتم تدشين منصة إلكترونية على صفحة الوزارة، للتواصل مع المصريين المقيمن في الخارج، علاوة على تمكينهم من التواصل مع الوزارة للإدلاء بالمشكلات والصعوبات التى تواجههم فى الخارج بالعملية الانتخابية، حيث تنقل الوزارة هذه المشاكل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لوضع حلول لها.

تعاون مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات:

وخلال جولتها في الخارج لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قالت "مكرم" في 09 فبراير 2018، خلال زيارتها في باريس، أكدت أن الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات توفر كل التسهيلات الممكنة للمصريين وتقوم بتوعية المواطنين، من خلال مهام تعريفية، بكيفية الأدلاء بأصواتهم وما يتطلبه ذلك من مستندات.

توفير حافلات:

وفي 29 يناير الماضي، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية لقناة "أون لايف"، إن الوزارة سوف توفر التسهيلات اللازمة من حافلات لتسهيل وصول الناخبين لمقار الاقتراع بالسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة "خليجيون فى حب مصر":

ووقعت "مكرم" في نفس اليوم، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "خليجيون فى حب مصر"، بهدف حشد المصريين في ‏الخارج لتمكينهم من ‏ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالأضافة إلى تقديم خدمات تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم وتجاوز أي عقبات قد تعيقهم.

تسهيلات شخصية للمواطنين:

وفي 22 يناير 2018، أعلنت وزارة الهجرة، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ‏المقبلة، عن عدد من التسهيلات متمثلة في يحق لأي مواطن بالخارج التصويت في أي ‏قنصلية أو سفارة دون التقييد بمكان إقامته المسجل بجواز السفر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه لا يشترط في الأدلاء بالصوت الانتخابي سريان بطاقة ‏الرقم القومي، لافتة إلى أن جواز السفر لابد أن ‏يكون ساريًا أثناء الانتخابات في الخارج لأن جواز السفر المنتهي لا يتيح لحامله التصويت‎، مؤكدة أن المهاجر بصفة غير شرعية يمكنه الأدلاء بصوته لأنه لن يسأل عن مكان إقامته.