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الوطن

برلمانية: المصريين بالخارج قوة مؤثرة.. و"هايقولوا للعالم المصريين أهم"

منذ 32 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
برلمانية: المصريين بالخارج قوة مؤثرة.. و"هايقولوا للعالم المصريين أهم"

غادة عجمي

قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، إنها منذ 5 شهور كانت تجوب العالم كله لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت عجمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور" أنها وجدت حب جارف تجاه المصريين خلال وطنهم وشعورهم بالمسؤولية متابعة "حسيت إني صغيرة أوي قدام حبهم الجارف للوطن".

وأشارت، إلى أن المصريين بالخارج مبهورين بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 4 سنوات من انجازات ومشروعات عظيمة ويدركون حجم تلك الانجازات جيدا.

وتابعت عجمي، أن المصريين بالخارج قوة كبيرة وأصواتهم مؤثرة بشكل كبير في الانتخابات القادمة لافتة أنهم سيرسلون للعالم رسالة هامة مفادها "المصريين أهما".

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