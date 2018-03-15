أسماء لجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

كشف المخرج الشاب مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن أسماء رئيس أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي، وتضم اللجنة الممثل ورئيس أكاديمية سيبيو الروماني قسطنطين شرياك رئيس لجنة التحكيم.

كما تضم اللجنة كل من الأسبانية سونيا مورثيا أستاذة الرقص المعاصر والتمثيل عضوًا، الدكتور عبدالقادر كنكاي من المغرب عضوًا، والمخرج البولندية تاتيانا مالونيسكا عضوًا، والمخرج الأردني علي عليان عضوًا، عضو السينوغرافيا بالهيئة الدولية الأمريكي كيفن ريجدون عضوًا، والمخرج الفرنسي مارتيال انتون عضوًا، ممثل الكرويجراف الهندي سانديب سوبر كار عضوًا، والكاتبة والمخرجة المصرية نورا آمين عضوًا ومقررًا.