صور| أطفال كفر الشيخ يجسدون أوبريت "حقك علينا" في احتفالية يوم الشهيد

جسد عدد من أطفال محافظة كفر الشيخ، اليوم، أوبريت "الشهيد"، وأوبريت "مصر بخير شعب أصيل" قدمته جمعية صقور مصر، وذلك فى احتفال المحافظة بيوم الشهيد.

وتضمن الاحتفال عرضا مسرحيا بعنوان "حقك علينا"، وعددا من الأفلام التسجيلية بعنوان "الشرطة المصرية.. من هو الجيش المصري.. نداء الواجب".

جاء ذلك خلال احتفال المحافظة بيوم الشهيد، والذي تضمن عدداً من الفقرات الفنية بحضور اللواء السيد نصر، محافظ الاقليم، واللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، والدكتور عبد العزيز حمودة، والدكتور خالد الهلالى، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والشعبية، بالمحافظة وأسر الشهداء.