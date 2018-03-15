محامي مريم عبدالسلام يتقدم بالتماس للسلطات البريطانية لمحاسبة الجناة

تقدم محامي الطالبة المصرية مريم عبد السلام التي تعرضت على لاعتداء بالضرب على يد فتيات في مقاطعة نوتنجهام في بريطانيا تسبب في وفاتها بالتماس للحكومة البريطانية على موقع أفاز للعرائض والالتماسات، لمحاسبة الجناة.

وقال إن مريم فتاة مصرية تبلغ من العمر 18 عاما تعرضت لهجوم وحشي من قبل 10 فتيات لم تكن تعرفهن في نوتنجهام بالمملكة المتحدة.

وأكد أن الاعتداء كان لأسباب عنصرية ومتعصبة، وبما أنه من المعروف أن المملكة المتحدة تؤيد سياسات حقوق الإنسان، فإننا نتوقع أن تسود العدالة بمعاقبة جميع الذين شاركوا في وفاة مريم، ونطالب بتحقيق كامل حول الموضوع ونطالب بدعم هذا الالتماس من قبل الجميع من أجل الحصول على حق مريم.