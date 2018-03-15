بحضور السيسي.. تفاصيل وقائع الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل "فيسبوك"، وقائع الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة، التي كرم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وشهد الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الـ27 التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

بدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ثم محاضرة للشيخ الحبيب علي الجفري محاضرة بعنوان "منزلة الشهيد عند الله"، أشار فيها إلى المكانة الرفيعة التي يكرم بها الله عباده الذين اختصهم بالشهادة هم وأهلهم، موضحاً أن الشهداء الحق هم من يدافعون عن الأوطان ويقدموا أرواحهم من أجل أن ينعم غيرهم بالحياة والأمن والاستقرار، وليس من يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويسعون إلى القتل والترويع وتخريب الأوطان.

وشاهد الرئيس فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنون "مشوار البطولة"، تناول نماذج مشرفة لبطولات وتضحيات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا أرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن وحماية شعبه العظيم، كما جسد الفيلم الذي استخدمت فيه أحدث تقنيات التصوير والإضاءة والإخراج، مسيرة عطاء هؤلاء الأبطال في حربهم ضد الإرهاب الأسود لتظل دائماً ذكراهم العطرة نبراساً يضئ الطريق للأجيال القادمة.

ح

وتضمنت الندوة التثقيفية الـ27 فقرة بعنوان "بطولات وأمجاد الشهداء ذكريات لا تنسى"، تحدث خلالها المقدم محمود علي هلال أحد أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء، عن عملية تحرير جثمان المقدم شهيد بطل شريف عمر أثناء إحدى المداهمات برفح، بعد محاولة يائسة من العناصر الإرهابية الاستيلاء على جثمان الشهيد إلا أن بسالة الأبطال وصمودهم لم تمكنهم من ذلك كما تم القضاء على كافة العناصر التكفيرية.

وتحدثت والدة الشهيد البطل العقيد محمد سمير إدريس، وزوجة الشهيد البطل المقدم أحمد محمود شعبان، ووالدة الشهيد البطل الملازم أول أحمد خالد زهران عن بعض المواقف التي لا تنسى في حياة هؤلاء الأبطال الذين لبوا نداء الواجب وكانوا طوال حياتهم نموذجاً للقيم والمبادئ الأصيلة وقدوة يحتذى بها لكل من حولهم في الإيمان والوفاء وحب الوطن.

وصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة عصمت أحمد إبراهيم حمودة والدة أحد شهداء معركة السويس، والتي تبلغ من العمر 100 عام تلبية لرغبتها.

وقدم الشاعر فاروق جويدة محاضرة بعنوان "في رحاب الشهداء"، تخللها قصيدة شعرية بعنوان "عانقي شهداك" جسد خلالها بطولات وأمجاد شهداء الوطن على مر الحروب التي خاضتها ومكانة الشهداء الغالية في قلب كل مواطن مصري عاشق لوطنه.

شملت الندوة فقرة فنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، قدم خلالها الفنان صابر الرباعي والفنان محمد فؤاد مجموعة من الأغاني الوطنية بعنوان "سلام يا دفعة" و"هوه ده"، عبروا خلالها عن المشاعر الوطنية الصادقة التي تجول بخاطر كل مواطن مصري عاشق لوطنه وقواته المسلحة.

وفي لمسة وفاء لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين لبوا نداء الواجب وقدموا أرواحهم دفاعاً عن مصر وشعبها، كرم السيسي عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والعطاء خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وتكريم عدد من الشهداء أبطال القوات المشاركة في العملية الشاملة سيناء 2018 الذين استشهدوا خلال المواجهات التي تخوضها قوات إنفاذ القانون لتطهير أرض سيناء الغالية.

كما كرم الرئيس الأم المثالية والأب المثالي لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، وعبرت مجموعة من أمهات الشهداء المكرمات بكلمات تفيض بالعطاء وحب الوطن مست قلوب الحاضرين، مؤكدين أن مصر ستظل دائماً أعظم مما قدمه أبنائهم من بطولات وتضحيات فداء لوطنهم ورفع راية الحق وتحقيق الأمن والأمان للمصريين.

وقدم الفنان صابر الرباعي أغنية بعنوان "مصر ولاده"، احتفالا بوصول كأس العالم إلى جمهورية مصر العربية، واستقبلت القاعة الرئيسية لمركز المنارة للمؤتمرات الدولية كأس العالم وسط حفاوة شديدة وسعادة بالغة من الحاضرين، متمنين للمنتخب الوطني تحقيق المزيد من الإنجازات خلال البطولة بعد غياب 28 عاماً، وفى ختام الندوة قام الرئيس السيسي يرافقه ممثلي الفيفا المرافقين للكأس خلال رحلته بالتقاط صورة تذكارية مع كأس العالم.

حضر الندوة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.