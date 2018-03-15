"الإسماعيلية السينمائية" يؤرخ للحركة النقدية في مصر

يواصل المركز القومي للسينما استعداداته برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما، لإقامة الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل المقبل، كشف الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، عن مشروع للتأريخ لحركة النقد السينمائي في مصر من خلال المهرجان، وبدءًا من دورته هذا العام.

وقال زكريا، في بيان إن المشروع ليس مرتبطًا بالإدارة الحالية للمهرجان، بل ممتد لسنوات مقبلة مع أي قيادة قادمة ترغب في استكمال ما تم والبناء عليه.

وأوضح أن المشروع يقوم على عمل حلقات بحث سنوية عن قضايا النقد السينمائي وأعلامه ورموزه واتجاهاته على مر تاريخه، بحيث نحصل – بعد 10 أو 15 سنة – على تأريخ كامل للنقد في مصر.

وأوضح أن البداية ستكون بحلقة بحث على هامش دورة هذا العام عن الناقد الكبير الراحل سمير فريد، وسيكون هناك العام المقبل موضوع آخر مثل النقد السينمائي قبل 1952، أو جماعة السينما الجديدة، أو تاريخ جمعية نقاد السينما المصريين.

وأضاف أن الحلقة الأولى تدور حول سمير فريد باعتباره نموذجًا للنقاد المصريين البارزين، ويشارك فيها 6 نقاد هم كمال رمزي وصفاء الليثي وأحمد شوقي ورامي عبدالرازق وأحمد عبدالعال ومحمد بدر الدين، بالإضافة إلى ناقدين سيتوليان إدارة جلسات الندوة على مدار يومين، وهما محسن ويفي من مصر وخميّس الخياطي من تونس.

كما يتولى ويفي تنسيق الكتاب الذي سيصدر عن الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية متضمنًا أوراق البحث الكاملة وكتابة مقدمته.

وأشار عصام زكريا إلى أن المهرجان سيصدر أيضًا مجلدين يحتويان على الأعداد الكاملة الـ12 لمجلة "السينما والتاريخ" التي أصدرها سمير فريد في تسعينيات القرن الماضي، وذلك في إطار جهود التأريخ لحركة النقد المصرية.