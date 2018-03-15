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الوطن

بالصور| السفارة المصرية في عمان تتزين لاستقبال الناخبين

منذ 28 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| السفارة المصرية في عمان تتزين لاستقبال الناخبين

السفارة المصرية فى الاردن تتزين لاستقبال الناخبين

تزينت السفارة المصرية في الأردن بأعلام مصر، وذلك لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم غداً ولمدة 3 أيام فى الانتخابات الرئاسية، كما أنهت السفارة جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية والترتيبات التقنية واللوجستية لتسهيل إجراءات تسجيل الناخبين وبدء الاقتراح في تمام الساعة التاسعة صباح غداً.

ووجه السفير طارق عادل، سفير مصر في الأردن، خطابات رسمية إلى الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية لتنسيق وتسهيل وصول الناخبين إلى مقر السفارة في عمان والقنصلية في العقبة.

وأكد السفير، أن السفارة المصرية في عمان تقدر التعاون الذي أبدته السلطات الأردنية من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل، في تسهيل عملية مشاركة المواطنين والعاملين المصريين في الاستحقاق الانتخابي وتقديم ما يلزم من تسهيلات لتيسير عملية وصول الناخب الي مقر السفارة.

كما حرص عدد من المواطنين المصريين علي إعداد أعلام لمصر وتزيين مبني ومحيط السفارة بها والذى يُعد أهم مظاهر التواصل بين الجالية المقيمة في عمان والسفارة.

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