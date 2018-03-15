بسمة وهبة تناشد سلطات السعودية تبني حالة طفل مصري مصاب بمرض نادر

كشف سرور زكريا، والد الطفل إسلام، المصاب بمرض نادر، تفاصيل المرض، موضحًا أن المسافة بين صدره وظهره قصيرة، وأنه من المفترض أن تكون المسافة 5 سم، والمسافة عند إسلام 3 سم فقط، ولذلك يحتاج إلى عملية توسيع صدر.

وأضاف زكريا، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أن عظام الصدر تضغط على الرئتين وتؤثر على النفس، متابعًا: "ذهبت إلى الكثير من الأطباء ولم يستطيع أحد إيجاد حل له، بلف مصر كلها بيه".

وأوضح الدكتور هاني حسن، أستاذ جراحة الصدر بكلية طب عين شمس، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن الطفل يعاني من حالة نادرة تتطلب فحصه من قبل أكثر من تخصص، ويعاني من تشوه خفيف في القفص الصدري مما سبب صعوبة في التنفس، ونقص في نسبة الأكسجين، وأن المشكلة أقرب من المناعة، لأن الجسم يهاجم نسيج الرئة، وهذه حالة نادرة جدًا.

وقال حسن، إنه يحتاج إلى زرع رئتين، وما دون ذلك سيكون علاجات مؤقتة، ولكن زرع الرئة غير متوفر في مصر حاليًا، ومتوفر في الهند والصين والسعودية، ويكون عن طريق تبرع أحد المتوفيين، بتكلفة من 55 لـ75 ألف دولار.

وناشدت الإعلامية بسمة وهبة السلطات السعودية والملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، تبني حالة الطفل، متابعة: "أنا بتوسل إليكم تتبنوا حالته".