حاتم نعمان يُصفق لـ"السيسي" على الهواء : "بطل وزعيم نفتخر به"

صفق الدكتور حاتم نعمان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهواء، بعد عرضه كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، موضحًا أن السيسي، يعلم حجم المؤامرة الموجودة على مصر، ويتحدث من قلبه.

وأضاف نعمان، خلال تقديمه برنامج "حكاية وطن"، على قناة "الصحة والجمال": "السيسي بطل وزعيم نفتخر به"، مشيدًا بتعامله مع أبناء الشهداء، مؤكدًا أن السيسي أكد أن مصر تُحارب خوارج العصر وعناصر ضد الدين.

وأشار إلى أنه شعر أنه قليل جدًا ولم يفعل شيء لبلده عندما استمع لحديث أسر الشهداء، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مضيفًا : "نفتخر بكل عسكري وضابط ومسئول في القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين يعملوا حفاظًا على عرضنا وبيوتنا والشعب المصري بأكمله".