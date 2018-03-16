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الوطن

أول صور من تصويت المصريين بنيوزيلاندا في الانتخابات الرئاسية

اليوم AM 12:05
كتب: الوطن
أول صور من تصويت المصريين بنيوزيلاندا في الانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين بنيوزيلندا في الانتخابات الرئاسية

صوّت عدد من المصريين بأصواتهم في صنادق الاقتراع بسفارة مصر في نيوزيلندا، مساء اليوم.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بدولة نيوزيلندا في الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم، وذلك قبل يوم من الاقتراع في 123 دولة أخرى تجرى بها الانتخابات؛ لوجود فرق في التوقيت يتجاوز الـ9 ساعات.

وتنطلق، الجمعة، انتخابات المصريين في الخارج، وتستمر حتى الأحد المقبل، بينما ستكون آخر لجنة تغلق أبوابها أمام الناخبين بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، فجر الاثنين، لفارق التوقيت مع مصر، حيث تبدأ عملية التصويت التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة.

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