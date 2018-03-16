تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| آخر استعدادات السفارة المصرية للانتخابات الرئاسية في الإمارات

اليوم AM 12:17
كتب: محمد هلال
بالصور| آخر استعدادات السفارة المصرية للانتخابات الرئاسية في الإمارات

استعدادات السفارة المصرية في الإمارات لانتخابات الرئاسة

أنهت سفارة مصر بالإمارات كافة استعادتها لاستقبال المصريين الراغبين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعليق الأعلام المصرية في كافة جوانب السفارة وتجهيز مظلات يحتمي المشاركين بظلالها أثناء أنتظارهم خارج اللجان.

وحرصت السفارة المصرية على توفير مقاعد حتى يسهل على الناخبين عملية الانتظار، كما تم تجهيز مكبرات الصوت لعرض الأغاني الوطنية.

يذكر أن السفارة المصرية بدبي تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين بعد ساعات قليلة وتستمر في استقبال الناخبين لثلاثة أيام.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

 

أخبار متعلقة

مستشارك الانتخابي| قبل 48 ساعة منها.. قواعد تصويت المصريين في الخارج

مستشارك الانتخابي| قبل 48 ساعة منها.. قواعد تصويت المصريين في الخارج
تعرف على أول 10 دول يبدأ فيها تصويت المصريين في الخارج

تعرف على أول 10 دول يبدأ فيها تصويت المصريين في الخارج
مستشارك الانتخابي| القواعد المنظمة للجان انتخابات المصريين في الخارج

مستشارك الانتخابي| القواعد المنظمة للجان انتخابات المصريين في الخارج
كيف هيأت وزارة الهجرة إجراءات تصويت المصريين في الخارج؟

كيف هيأت وزارة الهجرة إجراءات تصويت المصريين في الخارج؟
الجالية المصرية في الإمارات توجه برقية شكر للرئيس خليفة بن زايد

الجالية المصرية في الإمارات توجه برقية شكر للرئيس خليفة بن زايد
"صقر غباش" يشيد بمساهمة الجالية المصرية لدفع عجلة التنمية في الإمارات

"صقر غباش" يشيد بمساهمة الجالية المصرية لدفع عجلة التنمية في الإمارات
آخرهم "مريم" بلندن.. أبرز ضحايا الاعتداءات على المصريين في الخارج

آخرهم "مريم" بلندن.. أبرز ضحايا الاعتداءات على المصريين في الخارج
الجالية المصرية في الإمارات تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس

الجالية المصرية في الإمارات تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس
سفارة مصر في الإمارات تسترد مشكاتين أثريتين

سفارة مصر في الإمارات تسترد مشكاتين أثريتين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

علاء عابد: الطالبة المعتدى عليها "مريم" أصبحت أيقونة لحقوق الإنسان

علاء عابد: الطالبة المعتدى عليها "مريم" أصبحت أيقونة لحقوق الإنسان

القرموطي لمنتقدي الجيش: "عاوز إيه يا خلبوص"

القرموطي لمنتقدي الجيش: "عاوز إيه يا خلبوص"

رامي جان: قطر كانت تمول قنوات الإخوان بـ300 ألف دولار شهريا

رامي جان: قطر كانت تمول قنوات الإخوان بـ300 ألف دولار شهريا

القرموطي منتقدا كثرة لافتات مرشحي الرئاسة: "اتبرعوا بفلوسها لمصر"

القرموطي منتقدا كثرة لافتات مرشحي الرئاسة: "اتبرعوا بفلوسها لمصر"

ضبط 3 بينهم سيدة بحوزتهم 77 قطعة حشيش وأفيون بسوهاج

ضبط 3 بينهم سيدة بحوزتهم 77 قطعة حشيش وأفيون بسوهاج

اختيارات الوطن

تعرف على أول 10 دول يبدأ فيها تصويت المصريين في الخارج

تعرف على أول 10 دول يبدأ فيها تصويت المصريين في الخارج

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات المصريين بالخارج

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات المصريين بالخارج

هبة تحمل زوجها المريض على ظهرها: " أبو عيالي وحتة مني ولا يمكن أسيبه"

فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الأكثر قراءة

عاجل