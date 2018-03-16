بالصور| آخر استعدادات السفارة المصرية للانتخابات الرئاسية في الإمارات

أنهت سفارة مصر بالإمارات كافة استعادتها لاستقبال المصريين الراغبين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعليق الأعلام المصرية في كافة جوانب السفارة وتجهيز مظلات يحتمي المشاركين بظلالها أثناء أنتظارهم خارج اللجان.

وحرصت السفارة المصرية على توفير مقاعد حتى يسهل على الناخبين عملية الانتظار، كما تم تجهيز مكبرات الصوت لعرض الأغاني الوطنية.

يذكر أن السفارة المصرية بدبي تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين بعد ساعات قليلة وتستمر في استقبال الناخبين لثلاثة أيام.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.