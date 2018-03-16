رامي جان: الإخوان يدعمون قنوات فضائية ومغردين على "السوشيال ميديا"

قال رامي جان الناشط السياسي والإعلامي العائد من تركيا إن جماعة الإخوان يعملون من خلال نظامين أحدهما يدعم الإعلام بالقنوات الفضائية والآخر يسمى بالمغردين المنفردين.

وأضاف جان، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن نظام المغردين المنفردين يعد من أهم المشروعات التي ينفق عليها جماعة الإخوان الكثير من أموالهم.

وأشار إلى أن الجماعة فكرت في أنه ربما لا يتابع المواطنين كافة القنوات الفضائية ولكنهم من المؤكد أنهم أكثر متابعة لوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لافتا أنهم قرروا أن يتواصلوا للجمهور عبر "التغريدات" عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو نشر فيديوهات تهدف جميعها تشويه صورة مصر وكانوا يستخدمون بعض العناصر مدفوعة الأجر لنشر تلك التغريدات أو الفيديوهات.