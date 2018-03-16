زيادة: واقعة مريم كشفت قناع الغرب الزائف.. والاعتداء به شبهة عنصرية

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، إن قصة مريم، الفتاة المصرية التي تعرضت للاعتداء الغاشم ببريطانيا، كشفت زيف وقناع حقوق الإنسان الذي يرتديه الغرب طوال الوقت.

وأضافت زيادة، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة البريطانية مسؤولة ومتواطئة في قضية "مريم"، وادعت أن الكاميرات كانت مُعطلة أثناء الاعتداء عليها.

وأشارت مدير المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، إلى أن الحكومة البريطانية مسؤولة تمامًا أمام الحكومة المصرية في هذه الواقعة، مؤكدة أنه يوجد شبهة عنصرية في الواقعة، موضحة أن المعتدين على "مريم" كانوا ذو بشرة سمراء.