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الوطن

"دفاع البرلمان": السيسي أب ورئيس دولة يعرف معنى الولاء والانتماء

منذ 21 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
"دفاع البرلمان": السيسي أب ورئيس دولة يعرف معنى الولاء والانتماء

سلامة الجوهري

قال اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الجميع استمع اليوم لكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعرنا أن هناك أب يتحدث ورئيس دولة يعرف ماذا يعني الولاء والانتماء، وشعرنا بأنه الأخ والأب والزوج، وشعرنا بمعنى الوطنية والإنسانية منه، فهو لديه الحماس والحنية، والقوة والشعور بالبسطاء معًا.

وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حاتم نعمان ببرنامج "حكاية وطن" عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن الرئيس السيسي، يعلم جيدًا المخاطر والعدائيات المحاطة بمصر، ولديه إصرار على الثأر لدمائنا، فنحن في منظومة تلاحم وملحمة وحب للبلد مع الرئيس السيسي.

وتابع، أن هناك قانون حاليًا يتم تداوله ومناقشته ومراجعته داخل لجنة الاتصالات يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، للتصدي لبث الشائعات والأكاذيب، ومحاولة بث الفرقة بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن من يحاول الإضرار بمصالحنا سيُحاسب حسابًا عسيرًا بالقانون.

وناشد، الشعب المصري بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والابتعاد عن الدعوات المغرضة بأن نتيجة الانتخابات محسومة، ولابد أن نرسل رسالة للعالم وتسطير ملحمة، بنزولنا بكثافة لتأييد الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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