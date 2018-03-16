أرملة الشهيد عادل رجائي: "السيسي كان قائدا لزوجي"

قالت الكاتبة سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشهيد، الذي كان قائد زوجها، اليوم، كان مختلفا بالنسبة لها، معتبرة أن ما حدث هو عُرسا لزف الشهيد، مشددة على أن تكريم اليوم هو تكريم لجميع أسر الشهداء في مصر.

وأضافت زين العابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حاتم نعمان ببرنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن مصر تتعرض لحرب وجود ولا بد للشعب المصري أن يقف خلف جيشه وشرطته، وأن يشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية، وعلى كل مصر ومصرية ألا يبخلوا على بلدهم بعدد من الساعات يمضوها للتصويت في الانتخابات، ولا يمكن لمصري أو مصرية وطنية أن يسمحوا بتدمير وطنهم.

ووجهت رسالة للمصريين: "شوفوا حجم الأسلحة التي ضبطها الجيش مع الإرهابيين لتعلموا حجم المؤامرة على مصر"، مشددة على ضرورة أن يشارك المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يتذكروا وطنهم وأنهم يختارون عزة بلدهم وأمنها وأمانها.