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الوطن

اليوم.. الغردقة تستقبل "كأس العالم"

اليوم AM 04:07
كتب: صلاح عبد الله
اليوم.. الغردقة تستقبل "كأس العالم"

ارشيفية

تستقبل مدينة الغردقة ظهر اليوم الجمعة، كأس العالم في إطار الجولة التي يقوم بها وفد من الفيفا، بعدد من الدول والمدن العالمية للترويج لكأس العالم المقبلة.

وأكد مصدر بمطار الغردقة أن الطائرة التي تحمل كأس العالم، سوف تصل المطار الدولي في الساعة الثانية اليوم الجمعة، ثم يتجه الوفد وسط حراسة أمنية مشددة إلى منتجع الجونة السياحي شمال الغردقة، لإقامة احتفالية كبرى بهذه المناسبة، ثم المبيت في الجونة قبل المغادرة عصر السبت إلى إيطاليا.

وكان كأس العالم قد وصل الخميس، إلى مطار القاهرة برفقة نجم كرة القدم الفرنسية، كريستيان كاريمبو، والوفد المرافق له، وسط حضور إعلامي مكثف، لاستكمال باقي المراسم الترويجية للحدث.

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