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الوطن

محافظ البحيرة تكلف بتشديد إجراءات استلام وتوريد القمح من المزارعين

منذ 29 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة تكلف بتشديد إجراءات استلام وتوريد القمح من المزارعين

المهندسة نادية عبده

كلفت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بتشديد الإجراءات والضوابط القانونية الخاصة باستلام وتوريد القمح من المزارعين، والوقوف على جاهزية الشون والصوامع فنيًا وعمليًا ومعاينة الشون وتحديد السعة التخزينية لكل شونة بما يتوافق مع المساحة المنزرعة، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات، وتكثيف المرور الميداني على الشون والصوامع للتأكد من حمايتها وتأمينها وسلامة الأجهزة والمعدات بها.

وقالت المحافظ، إنه تم وضع الضوابط اللازمة لاستلام وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، كما تم وضع الضوابط اللازمة لعدم استقبال أية أقماح مخلوطة أو مخالفة، مع ضبط أي كميات تخالف التوريد ومصادرتها على الفور، وتشجيع أعمال التوريد من خلال تكثيف توعية المزارعين وتشجيعهم على توريد إنتاجهم من محصول القمح للوصول إلى سد الاحتياجات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة هذا الموسم، تبلغ أكثر من 300 ألف فدان، ومتوقع توريد أكثر من مليون طن من القمح هذا العام.

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