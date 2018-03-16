ضبط 6 أشخاص بأسلحة نارية ومخدرات في البحيرة

شنّت الأجهزة الأمنية في البحيرة، برئاسة اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، وإشراف اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وتجار وحائزي المخدرات والأسلحة والطلقات النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط "محمد. ع" 29 سنة عاطل، و"حسن. ج" 31 سنة، و"عصام. ع" 25 سنة مزارع، بحوزتهم أسلحة نارية، و"وليد. أ" 27 سنة عاطل ومقيم بمركز وادى النطرون، وبحوزته 100 قرص مخدر، بقصد الإتجار.

كما تم ضبط "حسن. ص" 18 سنة عاطل ومقيم بالنوبارية، وبحوزته 3 قطع لمخدر الحشيش، و"أحمد. ه" 26 سنة عاطل ومقيم بشبراخيت، وبحوزته قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، و21 قرصا مخدرا.

وتحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.