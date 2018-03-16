رئيس "مصر للطيران": استئناف الرحلات إلى موسكو 12 أبريل

أعلنت شركة مصر للطيران، الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو في 12 أبريل المقبل، في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام.

وقال رئيس الشركة صفوت مسلم، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "مصر للطيران" ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وكانت "إيروفلوت"، أكبر شركة طيران في روسيا، قالت، الثلاثاء الماضي، إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 أبريل.

وأجرت روسيا ومصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر، بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء، بعد أن أقلعت من منتجع شرم الشيخ المصري، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا، هم جميع من كانوا على متنها.