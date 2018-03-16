بالصور| المصريون بالنمسا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

أعلنت غرفة العمليات التابعة لوزارة الهجرة، أن عملية التصويت في انتخابات الرئاسة في النمسا بدأت منذ نحو ساعة، وأن العشرات من أبناء الجالية المصرية في النمسا، بدأوا في الإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة المصرية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.