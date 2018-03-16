تفاصيل تصويت المصريين بالإمارات في الانتخابات الرئاسية

توافد المواطنون المصريون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الجمعة، على مقر السفارة المصرية بأبو ظبي والقنصلية المصرية بدبي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

وفتحت السفارة والقنصلية أبوابهما في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دول الإمارات العربية المتحدة، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة المقررة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعد الجالية المصرية بدولة الإمارات واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج.

وكانت عملية التصويت قد بدأت بنيوزيلاندا في الساعة العاشرة مساء أمس الخميس بتوقيت القاهرة، التاسعة صباح الجمعة بتوقيت ويلنجتون، وتتوالى بالنسبة للمصريين في الخارج في باقي المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها لتكون الدائرة الانتخابية في ولاية "لوس أنجلوس" هي آخر اللجان التي ستغلق أبوابها.