سفير مصر بكازاخستان: إقبال كبير للمشاركين في انتخابات الرئاسة

قال السفير هيثم صلاح كامل سفير مصر في كازاخستان، إن لجنة السفارة في أستانا شهدت إقبالا كبيرا من المصريين للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى لفتح لجان الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج اليوم.

وأضاف السفير المصري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه من المتوقع أن يكون الإقبال يومي السبت والأحد، أيام العطلة الأسبوعية في كازاخستان كبيرا من قبل أبناء الجالية المصرية الحريصين على أداء واجبهم الوطني.

وأشار إلى أن السفارة المصرية اتخذت كل الاستعدادات اللازمة، لتسهيل تصويت الناخبين، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير وسط أجواء من الشفافية والديمقراطية، تعكس صورة حضارية عن المواطن المصري والدولة المصرية أمام جميع دول العالم.

ويواصل الناخبون من أبناء الجالية المصرية في كازاخستان التوافد على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتى تعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.