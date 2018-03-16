الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى أربيل والسليمانية في أبريل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها من عمان إلى إربيل والسليمانية في كردستان شمال العراق اعتبارا من الأول من أبريل.

وقالت الشركة في بيان، إنها "ستستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المجدولة بين عمان وكل من مدينتي إربيل والسليمانية شمال العراق اعتبارا من الأول من أبريل المقبل".

وأضافت أنها "ستعرض للمسافرين إلى هاتين الوجهتين أسعارا مخفضة بقيمة 280 دينارا (نحو 395 دولار) لرحلتي الذهاب والإياب".

وأشارت إلى أن المسافرين "يمكنهم شراء التذاكر اعتبارا من اليوم (الجمعة) وحتى نهاية الشهر الحالي، للسفر بها في الفترة ما بين الأول من أبريل وحتى الثامن من شهر يونيو".

وأكدت الملكية الأردنية، أنها ستشغل 10 رحلات أسبوعيا إلى أربيل وأربع رحلات أسبوعية إلى السليمانية.

وقررت الحكومة العراقية الثلاثاء، إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد 6 أشهر من الحظر، وبعد موافقة حكومة الأقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية.

وفرضت الحكومة نهاية سبتمبر حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من الاستفتاء حول مستقبل كردستان اعتبرته بغداد غير قانوني.