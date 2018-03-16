"الوطنية للانتخابات": سير عملية التصويت دون شكاوى.. واحتشاد الناخبين

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج، والتي بدأت أعمالها اعتبارا من التاسعة صباحا (وفقا لتوقيت كل دولة)، باستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات.

وأشار إبراهيم إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام.

وأضاف أن غرفة العمليات، التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات شكلتها لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج، تلقت أنباء إيجابية باحتشاد المصريين بأعداد كبيرة أمام السفارات والقنصليات، خاصة في الكويت وأبوظبي ودبي والرياض وجدة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن الناخبين في الخارج اصطفوا، بنظام وبأعداد كبيرة، أمام مقار عدد من السفارات والقنصليات، خاصة في الدول العربية، وعلى وجه الخصوص بدولة الكويت، قبل بدء لجان الانتخاب أعمالها في التاسعة صباحا، في مظهر حضاري ينم على وعي كبير وحرص على أداء واجبهم الانتخابي.

وقال إن الانتخابات في مقار البعثات الدبلوماسية بدول أوروبا بدأت أعمالها في سلاسة، وسط حرص من الناخبين على الحضور والمشاركة الإيجابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.