إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في الأردن

بدأ المصريون بالأردن في التوافد على مقري السفارة المصرية بعمان والقنصلية المصرية بالعقبة؛ للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة بإيجابية في تشكيل مستقبل مصر.

وشهدت الساعات الأولى منذ بدء الاقتراع إقبالا كثيفا من أبناء الجالية في المملكة، الذين انتظموا في طوابير طويلة أمام لجنتي التصويت السفارة بعمان والقنصلية بالعقبة، في انتظار دورهم لمباشرة حقهم الدستوري في انتخاب رئيس مصر القادم.

وكانت روح التعاون والإيجابية في تيسير عملية التصويت، سواء من اللجان المشرفة على عملية التصويت، أو أعضاء البعثة المصرية بالأردن، هي المسيطرة على المشهد.

وشهد العرس الانتخابي حضور لافت للنساء المصريات اللاتي حرصن على الحضور إلى مقري التصويت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، جنبا إلى جنب مع الرجال من أبناء الجالية.

وأشاد الناخبون بالأجواء الإيجابية التي اتسمت بها العملية الانتخابية، مثمنين الجهود التي بذلتها السفارة والقنصلية من إجراءات تستهدف تيسير عملية التصويت.

وقال قنصل مصر في العقبة أحمد رياض، لـ"أ ش أ"، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية بدأ كثيفا منذ الساعات الأولى لفتح أبواب القنصلية، مشيدا بهذه الروح الإيجابية لدى أبناء الجالية.

وأضاف أن القنصلية تسخر كامل أعضائها للتسهيل على الناخبين مشاركتهم في عملية التصويت في الانتخابات، والرد على أي استفساراتهم، سواء من خلال مقر اللجنة أو عبر الاتصالات الهاتفية أو صفحة القنصلية عبر الإنترنت.

وكانت البعثة المصرية بالأردن انتهت من الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات؛ للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.