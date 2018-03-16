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الوطن

مصرع طفل دهسه جرار زراعي بقرية في أسيوط

منذ 6 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مصرع طفل دهسه جرار زراعي بقرية في أسيوط

أرشيفية

 لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، صدمه جرار زراعية بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم بوصول بلاغً من المستشفى المركزي بوصول الطفل "رفعت.ح.ع" مصابا إثر اصطدامه بجرار زراعي ولفظ أنفاسه في أثناء إجراء الإسعافات الأولية.

وبالانتقال سؤال أهل الطفل أقروا، أن الوفاة جاءت نتيجة اصطدام الطفل بجرار زراعي بمنطقة شرقي البلد بقرية دير الجنادلة دائرة المركز، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي. تحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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