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الوطن

مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية المحطمة في العراق

منذ 11 دقيقة
كتب: الوطن
مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية المحطمة في العراق

صورة أرشيفية

أكد الجيش الأمريكي اليوم، مقتل كامل طاقم المروحية العسكرية الأمريكية من طراز "بلاك هوك" التي تحطمت غربي العراق، وكان على متنها 7 عسكريين.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تحطم مروحية عسكرية أمريكية من طراز "بلاك هوك"، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل جنودا أمريكيين وسقطت غربي العراق.

ووفقا لـ"رويترز" فإن المروحية من طراز "HH-60 Black Hawk"، سقطت قرب القائم في محافظة الأنبار على مقربه من الحدود السورية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات قوامها 5200 فرد في العراق وهي جزء من تحالف دولي يحارب تنظيم "داعش" الإرهابي بالتعاون مع الجيش العراقي.

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