متحدث "الصحة": توصيات بتدشين موقع إلكتروني عن السياحة العلاجية في مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، أوصى اللجنة العليا للسياحة العلاجية المنعقدة اليوم بشرم الشيخ بتدشين موقع إلكتروني عن السياحة العلاجية في مصر.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن الموقع سيعمل على إبراز أماكن الاستشفاء والمستشفيات المجهزة على أعلى مستوى للترويج لها ولجذب المرضى من دول العالم المختلفة.

وأضاف "مجاهد"، أنه تم خلال اجتماع اللجنة اليوم مناقشة تنفيذ خطة متكاملة تشمل تصور وافي ومتكامل ودراسة لتمويل برنامج السياحة العلاجية بالتنسيق مع وزيرى الصحة والسياحة، مؤكدًا أن وزير الصحة سيبحث مع وزارة الدفاع دراسة التسهيلات العسكرية في المطارات لتفعيل تلك البرنامج.

وتابع "مجاهد"، أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للسياحة العلاجية إنشاء قاعدة بيانات للمرضى الوافدين، لافتا إلى اعداد دليل إرشادي للوافد على الجهات المقدمة لخدمة السياحة العلاجية.