وزير الصحة: تراجع السياحة العلاجية بسبب تعقيد إجراءات التأشيرات

استعرض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، تجربة دولة الأردن في تراجع مؤشرات السياحة العلاجية لديها بسبب تعقيد إجراءات التأشيرات الممنوحة للمرضى.

وطالب من ممثل وزارة الخارجية بضرورة عمل تأشيرات طبية خاصة للمرضى الراغبين في العلاج بمستشفيات مصر على أن يتم التعاون مع الجهات السيادية والأمنية على أن يكون لها دور رقابي فعال وليس معقدا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ صباح اليوم برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء دكتور عصام القاضي نائب مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وومثلي الوزارات والهيئات المعنية بملف السياحة العلاجية لدراسة تنشيط قطاع السياحة العلاجية بمصر.

وطالب الوزير شركة مصر للطيران بضرورة عمل أسعار خاصة لرواد السياحة العلاجية مع ضرورة تعاون وزارة الاتصالات مع هيئة تنشيط السياحة وهيئة الاستعلامات لعمل نشرات سياحية وعمل موقع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لعرض مقومات مصر في السياحة العلاجية والخدمات المقدمة لجذب رواد السياحة العلاجية من معظم دول العالم كما طالب بتحديد لائحة لبدلات السفر وقائمة بأسعار التخصصات الطبية المطلوبة وخفض تذاكر الطيران الخاصة بوافدي السياحة العلاجية على أن يتم العرض على اللجنة بعد مضي أسبوعين من الآن.