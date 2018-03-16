نائب وزير الخارجية: انتخابات المصريين في قطر وتركيا تسير دون أي مشاكل

قال السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية، إن العملية الانتخابية في قطر وتركيا تسير دون أي مشاكل، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، بمقر الهيئة الوطنية، للوقوف على إجراء تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، أنه تم التواصل مع البعثة الدبلوماسية المصرية بقطر وتركيا، والتي بدورها تواصلت مع السلطات المحلية في كلا الدولتين، لحل المشاكل التي تعوق تصويت المصريين هناك.

وتابع أن السلطات القطرية والتركية استجابت لطلب البعثة المصرية، قائلا «السفارة المصرية في قطر توجد داخل كمبوند، وتم فتح باب جانبي بالسفارة لعدم تكدس الناخبين أمام مقرها".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.