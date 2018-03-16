بالصور والفيديو| هكذا استقبل المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسية

بين "السيلفي" و"تي شيرت علم مصر" وصور السيسي وأغنية بشرة خير، والأعلام المصرية، احتشد الآلاف من المصريين للإدلاء بأصوات في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، حيث حرص الكثير من أبناء الجاليات المختلفة المقيمين خارج البلاد على الانتقال إلى مقار الاقتراع بمظاهر احتفالية مختلفة.

ففي القنصلية المصرية في دبي، شاركت سيدات مصريات في العملية الانتخابية، حيث ذهبن إليها من إمارة الفجيرة للإدلاء بأصواتهن، وغنت السيدات أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، حسب الفيديو الذي أرسلته حركة "ًصوت مصر في الخارج" لـ"الوطن"، متضمنًا ظهور السيدات وهن مرتديات "تي شيرتات" عليها علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وردد الناخبون هتاف: "تحيا مصر".

كما حمل أفراد الجالية المصرية في البحرين، أعلام مصر كبيرة وأخرى متداخلة مع علم البحرين، وصور للسيسي، ولافتات "تحيا مصر" في أثناء توافدهم على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2018، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

فيما أقبل المصريون بكثافة على مقر السفارة في الأردن، وحرصوا على حمل أعلام مصر وألتقاط صور تذكارية "سيلفي" أمام السفارة.

واصطفت الناخبين المصريين بالكويت والسعودية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في طوابير أمام مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم.

بينما توجه مصري مقيم بإيطاليا إلى القنصلية المصرية بجدة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ"ملابس الإحرام".

ووسط طقس شديد البرودة، حيث بلغت درجة الحرارة في العاصمة الروسية، اليوم، أكثر من 10 درجات تحت الصفر، يواصل المصريون توافدهم على مقر السفارة المصرية في موسكو، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالخارج.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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