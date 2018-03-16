أسماء أبو اليزيد: "عزة " سيطرت على شخصيتي في "أنا شهيرة"

أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهور على دورها فى مسلسل "أنا شهيرة .. أنا الخائن" قائلة: "مش مصدقة ردود أفعال الجمهور على دوري".

وأضافت فى تصريح لـ"الوطن": الشخصية تحمل بداخلها الكثير من التفاصيل، فهي امرأة جدعة بمائة رجل، تريد أن تعيش فى سلام داخلى دون التعرض لمشاكل".

وعن دورها تقول "أسماء": "فى البداية قرأت الرواية ثم درست محاور الشخصية، وحاولت أن أضيف لها تفاصيل أكثر، ولكن السيناريو أبرزها بصورة أوضح، فظهرت كما رآها الجمهور السيدة التي تحافظ على منزلها وزوجها".

وتابعت: "مشاعر الشخصية سيطرت على شخصيتي بعد انتهاء تصوير المشاهد، بخاصة طريقتها في محايلة زوجها كى يحبها بقدر ما تحبه، ومحاولتها المستميتة لأن تكون رقم 1 فى حياته، إلى جانب مشاعرها تجاه عمتها حنان يوسف، وحبها لها ووقوفها بجوارها، وتحملها لتسلط زوجة عمها".