"الأطباء" تقرر التفاوض مع "الصحة" و"التعليم العالي" بشأن طبيب الزقازيق

قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إنه قام مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بمقابلة وزير التعليم العالي وذلك عقب حبس الدكتور محمود ناصر طبيب الزقازيق.

وأشار وكيل النقابة خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم، إلى أنهم طالبوا وزير التعليم العالي بضرورة وضع قواعد للطبيب يقوم بها في حالة نقص المستلزمات الطبية لافتا إلى أن هذه التعليمات لم يصدر بها أي قرارات حتى الآن.

ووافقت الجمعية العمومية على تكليف نقيب الأطباء ومجلس النقابة بالتفاوض مع وزيري التعليم العالي ووزير الصحة ومطالبتهم بإصدار تعليمات واضحة للطبيب عن كيفية التعامل في حالة نقص المستلزمات الطبية، أما في حالة عدم الرد منهم على ذلك فإنه يتم تحريك دعوى قضائية عاجلة ضدهم.