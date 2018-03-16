تسجيل الدخول

الوطن

"الأطباء" تقرر التفاوض مع "الصحة" و"التعليم العالي" بشأن طبيب الزقازيق

منذ 21 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
"الأطباء" تقرر التفاوض مع "الصحة" و"التعليم العالي" بشأن طبيب الزقازيق

صورة ارشيفية

قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إنه قام مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بمقابلة وزير التعليم العالي وذلك عقب حبس الدكتور محمود ناصر طبيب الزقازيق.

وأشار وكيل النقابة خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم، إلى أنهم طالبوا وزير التعليم العالي بضرورة وضع قواعد للطبيب يقوم بها في حالة نقص المستلزمات الطبية لافتا إلى أن هذه التعليمات لم يصدر بها أي قرارات حتى الآن.

ووافقت الجمعية العمومية على تكليف نقيب الأطباء ومجلس النقابة بالتفاوض مع وزيري التعليم العالي ووزير الصحة ومطالبتهم بإصدار تعليمات واضحة للطبيب عن كيفية التعامل في حالة نقص المستلزمات الطبية، أما في حالة عدم الرد منهم على ذلك فإنه يتم تحريك دعوى قضائية عاجلة ضدهم.

أخبار متعلقة

وزير التعليم العالى يفتتح العام الدراسي الجديد من جامعة عين شمس

وزير التعليم العالى يفتتح العام الدراسي الجديد من جامعة عين شمس
التعليم العالى: «عبدالغفار»: ننفذ توجيهات القيادة للنهوض بـ«التعليم التكنولوجى»

التعليم العالى: «عبدالغفار»: ننفذ توجيهات القيادة للنهوض بـ«التعليم التكنولوجى»
وزير التعليم العالى: لجنة لمراجعة المناهج الدراسية بالكليات وفقاً للمعايير العالمية

وزير التعليم العالى: لجنة لمراجعة المناهج الدراسية بالكليات وفقاً للمعايير العالمية
«التعليم العالى»: زيادة مصروفات الطلاب القدامى بـ«المعاهد» 10% بحد أقصى 1000 جنيه

«التعليم العالى»: زيادة مصروفات الطلاب القدامى بـ«المعاهد» 10% بحد أقصى 1000 جنيه
رئيس جامعة المستقبل: أرفض انسحاب الدولة من التعليم العالى لصالح الجامعات الخاصة

رئيس جامعة المستقبل: أرفض انسحاب الدولة من التعليم العالى لصالح الجامعات الخاصة
معركة «البناطيل المقطعة»: جدل فى الجامعات حول تطبيق «الزى الموحد» للطلاب.. و«التعليم العالى»: ملتزمون بـ«كود الملابس» عالمياً

معركة «البناطيل المقطعة»: جدل فى الجامعات حول تطبيق «الزى الموحد» للطلاب.. و«التعليم العالى»: ملتزمون بـ«كود الملابس» عالمياً
«بكالوريوس التعليم المدمج» تشعل الجدل بين الطلاب و«التعليم العالى»

«بكالوريوس التعليم المدمج» تشعل الجدل بين الطلاب و«التعليم العالى»
«التعليم العالى» تشترط حصول «الجامعات الخاصة والأهلية» على شهادة الاعتماد لجذب «الوافدين»

«التعليم العالى» تشترط حصول «الجامعات الخاصة والأهلية» على شهادة الاعتماد لجذب «الوافدين»
«التعليم العالى»: نستهدف التوسع فى إنشاء الجامعات وفقاً لاحتياجات سوق العمل

«التعليم العالى»: نستهدف التوسع فى إنشاء الجامعات وفقاً لاحتياجات سوق العمل

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سفير مصر بتشاد: الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة فاق المتوقع

سفير مصر بتشاد: الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة فاق المتوقع

على أنغام "السمسمية".. أغنية للانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية

على أنغام "السمسمية".. أغنية للانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية

انطلاق فعاليات الأسبوع المائي بالتعاون مع "أوقاف سوهاج"

انطلاق فعاليات الأسبوع المائي بالتعاون مع "أوقاف سوهاج"

روسيا تحقق في "محاولة قتل" ابنة الجاسوس السابق سكريبال

روسيا تحقق في "محاولة قتل" ابنة الجاسوس السابق سكريبال

المندوب الفرنسي للأمم المتحدة يدعو لممارسة الضغوط على روسيا

المندوب الفرنسي للأمم المتحدة يدعو لممارسة الضغوط على روسيا

اختيارات الوطن

سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

الأكثر قراءة

عاجل