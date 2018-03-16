بالفيديو| فرحة ورقص على "تسلم الأيادي" أمام مراكز الاقتراع بأبو ظبي

احتشد عدد كبير من المصريين المقيمين بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة بالانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وذلك بعد ساعات من فتح باب التصويت للمصريين داخل دولة الإمارات العربية.

نسبه مشاركه مصريين الخارج بالانتخابات هذا العام.ستكون تاريخيه وحافز قوي لمصريين الداخل يورونا الملايين بالشوارع يوم الانتخايات.بهرنا وسنظل نبهر العالم بوطنيتنا.فيديو اخر من داخل سفارتنا الان. بابو ظبي pic.twitter.com/bfQ8DV0ofM — mamdoh (@Mamdouh236) March 16, 2018

وأمام مركز الاقتراع بـ"أبو ظبي"، ردد المصريون هتافات وأغاني وطنية داعمة لمصر والقوات المسلحة، بحسب ما ذكر محمود عبد العظيم، أحد المشاركين في الانتخابات، مؤكدا أن المشهد عرس ديمقراطي يحتفل فيه جميع الحاضرين معربا عن شكره للمقيمين علي تنظيم الانتخابات بالسفارة.

وعلى أنغام "تسلم الأيادي" رقص المشاركون ليعبروا عن فرحتهم وسعادتهم البالغة بالمشاركة بالانتخابات، وفقا لـ"عبد العظيم"، واصطحب عدد منهم أطفالهم الذين شعروا وكأنهم في وطنهم.

وذكر عبد العظيم أن عددا من المواطنين الإماراتين شاركوا أخوانهم المصريين فرحتهم مؤكدين أن مصر تعلم العالم اليوم درس في الديمقراطية وتحضر الشعوب، وأن المصريين تظهر معادنهم في وقت الشدائد.

ولم يقتصر دور قوات الأمن المتمركزة حول مقر القنصلية المصرية بـ"أبو ظبي" على التأمين فقط، بحسب المواطن المصري المقيم في الإمارات، بل حرصوا على تقديم زجاجات المياه وتوفير موقف لركن السيارات أمام مبنى القنصيلة وتذليل كافة الصعوبات أمام الناخبين.