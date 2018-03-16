بدء تصويت المصريين في واشنطن ونيويورك بالانتخابات الرئاسية

بدأ المصريون بالولايات المتحدة الأمريكية، في التوافد على مقري السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن والقنصلية العامة بنيويورك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وفتحت السفارة والقنصلية أبوابهما في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.