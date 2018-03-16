للمرة الثالثة.. اليونان ترفض تسليم تركيا عسكريين فارين إليها

رفضت محكمة يونانية اليوم الجمعة طلبا تركيا ثالثا، بشأن تسليم عسكريين هربوا إلى اليونان على خلفية الانقلاب الفاشل في 15 يوليو عام 2016.

وبأيد مكبلة بالسلاسل، وقف 8 عسكريين أتراك انقلابيين أمام قاضي محكمة الاستئناف في العاصمة أثينا بناء على طلب تركيا لإعادتهم، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وخلال الجلسة، قالت النائب العام "إفغينيا كيفيلو"، إن الأدلة الموجودة في ملف الإعادة غير كافية، رغم تضمنها تهما جديدة إضافة إلى "القتل العمد"، وطالبت برفض إعادة العسكريين إلى تركيا.

وعقب كلمة النائب العام، قضت المحكمة برفض طلب تركيا تسليمها العسكريين الانقلابيين الفارين.

وسابقا، كانت محاكم يونانية رفضت طلبين مقدمين من تركيا حول تسليم الانقلابيين الفارين إلى اليونان.