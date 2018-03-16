الناخبون يتوافدون على مقر سفارة مصر في سويسرا للمشاركة في الانتخابات

أكد سفير مصر في سويسرا هشام سيف الدين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السفارة والقنصلية في العاصمة السويسرية، استعدت بشكل كامل للعملية الانتخابية، ووفرت للمواطنين الوافدين من كافة مدن ومناطق سويسرا، وسائل الراحة للقيام بواجبهم الانتخابي.

حث السفير المواطنين المصريين على المشاركة بكثافة نظرا لأهمية دورهم الوطني في تلك المرحلة من تاريخ مصر، والتي تبذل فيها جهود جبارة من أجل التنمية ورفاه الشعب المصري.

كان مقر السفارة المصرية في برن قد شهد منذ صباح اليوم توافد أسر مصرية بكاملها وحضور الأبناء من الجيل الثاني للمشاركة في هذا العرس الانتخابي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.