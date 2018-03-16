بالصور| المصريون يدلون بأصواتهم بمقر القنصلية المصرية في نيويورك

قالت وزارة الهجرة، إن المصريين المتواجدين بأمريكا بدأوا في التوافد على مقر السفارة المصرية بنيويورك، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن عدة حافلات نقلت مواطنين من ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى ولاية نيويورك، لافتة إلى أن شقيقة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، أدلت بصوتها في نيويورك.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.