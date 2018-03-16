سفير مصر بكندا: 100 ألف مواطن بجداول الناخبين.. وأعداد المصوتين تزداد

قال السفير المصري في كندا، معتز زهران، إنه تم فتح باب التصويت للانتخابات الرئاسية في مقر السفارة قبل أكثر من ساعة، وبدأت الجالية المصرية في التوافد على مقر السفارة، والأعداد ستزداد خلال الساعات المقبلة.

وأكد السفير المصري، عبر مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن السفارة بدأت في التحضير للانتخابات منذ فترة طويلة، حيث التقينا بكل الجمعيات المصرية في كندا لحثهم على المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى وجود حافلات تنقل المصريين إلى مقر الاقتراع.

وشدد على أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وسلس في كندا، مضيفا: "العملية الانتخابية بها روحا وطنية عالية، ومتأكدون أن المصريين في كندا يشعرون بهذا الالتزام نحو الوطن للمشاركة في العملية الانتخابية".

وأوضح أن أعداد المصريين في كندا تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف مواطن، ولكن المقيدين في الجداول الانتخابية حوالي 100 ألف مواطن، ومعظم المصريين يتواجدون بكثافة في مدينتي تورنتو ومونتريال، مشيرا إلى وجود مركزي اقتراع في كندا، أحدهما في مقر السفارة المصرية في أوتاوا، والآخر في مقر القنصلية بمدينة مونتريال.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.