بالصور| تصويت المصريين بالخارج في المجر في الانتخابات الرئاسية

توافد عدد من المصريين المقيمين في بودابيست بالمجر، على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018، برئاسة السفير محمود المغربي، فور فتح باب التصويت بها في التاسعة صباحا، بحسب التوقيت في المجر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.