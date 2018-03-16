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الوطن

إصابة 117 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
إصابة 117 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

صورة أرشيفية

أصيب 117 فلسطينياً اليوم الجمعة، بجروح وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس.

وقالت جمعة الهلال الأحمر الفلسطيني "غير حكومي" في بيان صحفي، إنها تعاملت مع عشرة مصابين بالرصاص الحي والمطاطي والسقوط، و107 مصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات عقب صلاة الجمعة على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة "وسط"، استخدم خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المتظاهرون القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

وكانت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية قد دعت لجمعة غضب بمناسبة مرور 100 يوم على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

ودعت "الفصائل" للاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع التماس في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وقالت الأناضول، إن مواجهات أخرى اندلعت في بلدات بلعين ونعلين والنبي صالح والمزرعة الغربية وبدرس في محافظة رام الله "وسط"، وفي بلدة كفر قدوم وبيتا بمحافظة نابلس "شمال".

كما اندلعت مواجهات وسط مدينة الخليل "جنوب" وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم "جنوب"، وعلى المدخل الشمالي لمدينة أريحا "شرق".

 

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