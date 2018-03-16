"ائتلاف المصريين بأوروبا": متواجدون بشكل مستمر لمساعدة الناخبين

قال ولاء مرسي، رئيس ائتلاف المصريين بأوروبا، إن المصريين في الخارج أثبتوا ولائهم لمصر والقيادة السياسية من خلال مشاركتهم في عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى الآن.

وأوضح مرسي لـ"الوطن"، أن الائتلاف نسق مع بعض الجاليات المصرية لتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات المصرية، بالإضافة إلى إرشاد المواطنين أمام اللجان ومساعدتهم لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف رئيس ائتلاف المصريين بأوروبا، أن أعضاء الائتلاف متواجدون بشكل مستمر أمام اللجان لمساعدة الناخبين في إيجاد اسمائهم على قاعدة البيانات وغيرها من التسهيلات، لافتًا إلى أنه رغم أن اليوم يوم عمل إلا أنه شهد مشاركة كبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.