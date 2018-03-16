ناصر حمدي: "طابور الانتخابات كان حوالي كيلو متر.. والستات بيزغردوا"

وجه السفير ناصر حمدي، سفير مصر بالسعودية، الشكر للسلطات السعودية للدعم والمساندة التي قدمتها للبعثة المصرية في جدة والرياض، من توفير عربات إسعاف، وتقديم تسهيلات للمصريين.

وأضاف حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن المشهد اليوم أمام المقر الانتخابي كان عظيمًا، متابعًا: "الطابور كان حوالي كيلو متر أمام المقر الانتخابي والأسر أول ما فتحنا دخل الستات ودخلوا بالزغاريد".

وتابع سفير مصر بالسعودية أن المصريين كانوا في قمة السعادة وهم يشاركون في انتخابات بلادهم، موضحًا أنه تواصل مع عددٍ من المنتخبين.

وأشار إلى أن عدد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كان جيدًا أيضًا، وجاءوا للانتخاب رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.