شقيقان يتهمان 5 أشخاص بالسطو عليهم وسرقة ماتور المركب في بحيرة المنزلة

اتهم شقيقان يعملان بالصيد في بحيرة المنزلة في مدينة المطرية بالدقهلية، 5 أشخاص بالسطو عليهم بالأسلحة، وسرقة "ماتور الصيد"، وفروا هاربين وتركوهم وسط المياه.

قال السيد محمد عوض المنزلاوي، 30 سنة صياد، كنت أصطاد في بحيرة المنزلة أنا وشقيقي " عوض، 22 سنة"، وخرج علينا 5 أشخاص تمكنت من معرفة 4 منهم، وبعضهم يحمل الأسلحة ويرتدون ملابس سوداء وهو نفس الزي الذي يرتديه الشرطة في الشتاء فتوقفت على أساس أنهم الشرطة.

وأضاف المنزلاوي لـ" الوطن"، ضربوني تحت تهديد السلاح، ولقوا بي أنا وأخي في مياه البحيرة، وفكوا الماتور من المركب، وسرقوه، وفروا هاربين، وتركوني أنا وأخي ليس معنا سوى خشب المركب.

وأشار إلي أنه حرر المحضر رقم 609 لسنة 2018 ميلاديًا، بشرطة المسطحات المائية بالمطرية.