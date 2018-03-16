الطلاب الروس بـ"أسيوط" يدلون بأصواتهم في الانتخايات الرئاسية الروسية

قال الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، إن وفد الطلاب الروس ضيوف الجامعة ذهبوا إلى السفارة الروسية في القاهرة للمشاركة فى التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية والتى تجرى اليوم فى مقر السفارة.

وأوضح الدكتور جعيص، أنه أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل سفر الطلاب للتصويت، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقًا من إيمانه الكامل بدور الجامعة فى توعية الشباب بأهمية العملية الانتخابية بصفة عامة وتشجيعهم على المشاركة السياسية على نحو إيجابي وفاعل سواء من أبنائها من الطلاب المصريين أو من ضيوف الجامعة من الطلاب الوافدين.

وأكد، على حرص إدارة جامعة أسيوط على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لضيوفها من الطلاب الروسيين والبالغ عددهم نحو ١٤ طالبًا وطالبة، من جامعتى داغستان وبيتاجوريسك إلى جانب مشرفة على الوفد ومدرسة لغة روسية، والذين يقضون فترة دراسية بالجامعة لمدة شهرين.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح أبو الهوى، أن ذلك الوفد هو الوفد الروسي التاسع والعشرين فى تاريخ علاقات جامعة أسيوط مع روسيا والذى يرجع تاريخها لنحو ٢٣ عاما تم خلالها تبادل عشرات الوفود الطلابية بين الجانبين، منوهاً أن الجامعة هي وجهة للطلاب الروس لتعلم اللغة العربية ودراسة الحضارة المصرية والتاريخ الإسلامي، مضيفاً أن الوفد الروسي حاليا بدأ بالفعل فى تلقى برنامجه الدراسي بالجامعة، كما بدأت مدرسة اللغة الروسية فى تقديم عدد من دورات تعليم اللغة الروسية بالمركز للمصريين الراغبين فى ذلك من داخل جامعة أسيوط ومن أفراد المجتمع .