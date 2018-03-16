مراسل "إكسترا نيوز": المصريون في فرنسا ظهروا اليوم بشكل جيد

قال خالد شقير، مراسل قناة "إكسترا نيوز" في فرنسا، إنه يفتخر بنزول عدد كبير من المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجارية، رغم دعوات أعضاء حركة 6 إبريل، وجماعة الإخوان في باريس لمقاطعة الانتخابات.

وأضاف شقير، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين في فرنسا ظهروا اليوم بشكل جيد، مستطردًا: "شابوه ليهم بجد".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.