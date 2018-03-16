تكدس أمام السفارة المصرية بالسودان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

أفاد مراسل فضائية "الغد" الإخبارية في السودان، محيي الدين جبريل، أن هناك إقبال من الناخبين المصريين للمشاركة في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الخرطوم، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار إلى أنه كان هناك تكدس أمام مبنى السفارة خلال صلاة الجمعة انتظاراً للادلاء بأصواتهم، موضحًا أن هناك عدد كبير من المصريين يشاركون رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن هناك أعداد كبيرة وصلت إلى صناديق الاقتراع في ساعات مبكرة من صباح اليوم قبل فتح اللجان في تمام التاسعة صباحاً.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.