"الوطنية للانتخابات": لم تصل أية شكاوى بشأن التصويت في تركيا وقطر

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، أنه لم تصل إلى الهيئة أية شكاوى حتى الآن منذ بداية التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الهيئة على تواصل مستمر مع السفارات التي انطلقت فيها عملية التصويت.

وأوضح الشريف، خلال مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية مساء اليوم، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد جدا ومنتظم، وكان هناك إقبال كثيف في بداية اليوم ببعض السفارات وسار بشكل منتظم، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في عملها، وتدير هذه العملية بشفافية ونزاهة.

وأضاف أنه في سبيل عمل الهيئة تتعاون الهيئة مع كل الوزارات حتى تنتظم العملية الانتخابية، وهناك تعاون بين الهيئة ووزارة الخارجية وسفاراتنا في كل دول العالم، ويتم الاستجابة للاحتياجات والدعم الفني لكل سفارة بشكل فوري.

وأوضح الشريف أن العملية الانتخابية في تركيا وقطر شأنها شأن كل الدول، والهيئة لم يصلها أية شكاوي تتعلق بعرقلة سير العملية الانتخابية في الدولتين.

وتابع: "الأمور تسير بشكل طبيعي والهيئة تتابع بشكل دائم العملية الانتخابية حتى يتم غلق باب التصويت في التاسعة مساءا وفقا لتوقيت كل دولة، كما أن اليوم شهد حضورا بشكل جيد، وشهد انتظام سير العملية الانتخابية بشكل مرض، ونتمنى أن يستمر هذا الانتظام حتى نهاية التصويت".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.