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الوطن

"تضامنا مع بريطانيا".. ماكرون يتجنب القسم الروسي في معرض للكتاب

منذ 37 دقيقة
كتب: وكالات
"تضامنا مع بريطانيا".. ماكرون يتجنب القسم الروسي في معرض للكتاب

الرئيس الفرنسي-إيمانويل ماكرون-صورة أرشيفية

بعد أن انضمت بلاده إلى بريطانيا في اتهامها روسيا بتسميم الجاسوس سيرجي سكريبال، ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للقسم الروسي في معرض باريس الدولي للكتاب الذي افتتح اليوم.

وبحسب صحيفة Le Figaro، فماكرون الذي سبق أن دعا روسيا شخصيا إلى المشاركة في الفعالية بصفة ضيف شرف، أثناء لقائه الرئيس فلاديمير بوتين في مايو 2017، أوعز إلى قصير الإليزيه بالإبلاغ بأنه لن يحضر إلى الجناح الروسي في المعرض، وذلك قبل بضع ساعات من توجهه إلى المكان، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وقال ماكرون في بيان صدر عن القصر الرئاسي: "قررت عدم التوجه إلى الجناح الروسي في معرض الكتاب، في سياق الهجوم في سولسبيري (قضية سكريبال) ومواقفنا الدولية وتضامنا مع حليفتنا بريطانيا".

وأضاف البيان: "لكن الرئيس سيجتمع مع المؤلفين الروس في إطار زيارة المعرض"، مشيرا إلى أن فرنسا مصممة "على مواصلة الاتصالات الثقافية الوثيقة التي تربط بين المجتمعين الروسي والفرنسي".

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